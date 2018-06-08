Оценить разнообразие традиционной кухни Соединенного Королевства приглашают 14 столичных кафе и ресторанов накануне первого Большого британского фестиваля, который пройдет 16 июня.





В посольстве Великобритании составили список любимых британцами блюд и предложили белорусам представить свое, авторское видение кухни со знаком GREAT.





Шеф-повара кафе и ресторанов подготовили более 40 уникальных рецептов. Посетителям предложат пастуший пирог с мясом, горячий ростбиф с соусом из белых грибов, стейк Веллингтон, шотландский куриный пирог, йоркширский пудинг с колбасками, вафли со взбитыми сливками и клубникой.





Определить участников можно по афише или наклейкам на входной двери и специальной британской гастрокарте, которую будут подавать вместе с основным меню. Средний чек за ужин на двоих составит 25 рублей.









Стартует Неделя британской кухни в эти выходные 9-10 июня, когда в восьми столичных заведениях целый день будут подавать английские завтраки.





В утреннем сете обязательно будет яичница-глазунья, хрустящие тосты, ломтики бекона, зеленый салат и фасоль, а остальные ингредиенты шеф-повара добавят по своему вкусу.





Приглашают на английский завтрак до позднего вечера кафе “Буфет”, Don Сoffe'on, “Оливье” и Cafe Netto, рестораны Beef&Beer и “Староместный пивовар”, бары “На пляже” и Malt&Hops.



