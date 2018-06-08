Не только эль и виски: неделя британской кухни впервые пройдет в Минске
Гастротур по Великобритании устроят в столице с 9 по 15 июня.
Оценить разнообразие традиционной кухни Соединенного Королевства приглашают 14 столичных кафе и ресторанов накануне первого Большого британского фестиваля, который пройдет 16 июня.
В посольстве Великобритании составили список любимых британцами блюд и предложили белорусам представить свое, авторское видение кухни со знаком GREAT.
Шеф-повара кафе и ресторанов подготовили более 40 уникальных рецептов. Посетителям предложат пастуший пирог с мясом, горячий ростбиф с соусом из белых грибов, стейк Веллингтон, шотландский куриный пирог, йоркширский пудинг с колбасками, вафли со взбитыми сливками и клубникой.
Определить участников можно по афише или наклейкам на входной двери и специальной британской гастрокарте, которую будут подавать вместе с основным меню. Средний чек за ужин на двоих составит 25 рублей.
Стартует Неделя британской кухни в эти выходные 9-10 июня, когда в восьми столичных заведениях целый день будут подавать английские завтраки.
В утреннем сете обязательно будет яичница-глазунья, хрустящие тосты, ломтики бекона, зеленый салат и фасоль, а остальные ингредиенты шеф-повара добавят по своему вкусу.
Приглашают на английский завтрак до позднего вечера кафе “Буфет”, Don Сoffe'on, “Оливье” и Cafe Netto, рестораны Beef&Beer и “Староместный пивовар”, бары “На пляже” и Malt&Hops.
В понедельник 11 июня меню в каждом заведении расширится до 3-5 британских блюд, а к Неделе присоединятся еще 6 заведений: ресторан “Вестфалия”, кафе “Гости”, ресторан “Семь комнат”, веган-кафе Monkey Food, ресторан-пивоварня “Друзья” и гастро-паб “Гамбринус”.
"Белорусский партизан"
16:52 08/06/2018
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