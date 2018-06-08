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Ужас: бывший муж убил сестру жены на глазах 11-летнего сына

Трагедия произошла 2 декабря 2017 года в частном доме, расположенном в а.г. Колодищи Минского района.

Следствием установлено, что 47-летний житель Минского района проживал в указанном коттедже вместе со своей бывшей супругой и детьми. Впоследствии они приняли решение о раздельном проживании – мужчина согласился переехать в купленную для него квартиру в Минске. 

Накануне произошедшего бывшая жена собрала и выставила его вещи, а также сменила замки входной двери. Когда мужчина это обнаружил, то разозлился.

Он разбил ногой стекло в нижней части двери, проник в дом, взял кухонный нож и поднялся на второй этаж, где на террасе спрятались сестры с ребенком. В присутствии сына он стал запугивать и угрожать ножом бывшей супруге. Когда потерпевшая защищала сестру, пытаясь его остановить, он на глазах мальчика нанес женщине ножевое ранение. 

Нападение отца с ножом на мать и убийство тети оказали на 11-летнего ребенка сильное психическое воздействие, в связи с чем ему по сей день оказывается медицинская помощь.

Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину и давал противоречивые показания, следствием добыты доказательства его противоправных действий, в том числе и в отношении ребенка.


Действия мужчины квалифицированы по ст.186 (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться её осуществления), п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с выполнением общественного долга), п. 1 ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего психическое расстройство (заболевание), в отношении лица, заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

"Белорусский партизан"
16:09 08/06/2018






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