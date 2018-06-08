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За эффектное видео с самоподжогом минчанин получил срок

Суд Центрального района Минска приговорил к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа 19-летнего минчанина, который в октябре 2017 года у станции метро «Немига» ради эффектного видео поджег себя и друга на набережной Свислочи.

Хотя они бросились в реку, оба оказались в больнице с ожогами. После этого видео заинтересовалась милиция. При этом друзья договорились поджечь себя вместе, но судили того, кто поднес зажигалку.

У его друга диагностировали ожоги второй-третьей степени, что повлекло расстройство здоровья сроком до четырех месяцев. Сам обвиняемый провел в больнице 1,5 месяца.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 149 УК (Умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, совершенное общеопасным способом). Также в деле говорилось об участии в драке утром 1 января после замечания прохожего пьяным парням, чтобы они не бросали петарды под ноги.

Источник: telegraf.by
15:17 08/06/2018






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