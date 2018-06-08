За эффектное видео с самоподжогом минчанин получил срок

Хотя они бросились в реку, оба оказались в больнице с ожогами. После этого видео заинтересовалась милиция. При этом друзья договорились поджечь себя вместе, но судили того, кто поднес зажигалку.





У его друга диагностировали ожоги второй-третьей степени, что повлекло расстройство здоровья сроком до четырех месяцев. Сам обвиняемый провел в больнице 1,5 месяца.





Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 149 УК (Умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, совершенное общеопасным способом). Также в деле говорилось об участии в драке утром 1 января после замечания прохожего пьяным парням, чтобы они не бросали петарды под ноги.