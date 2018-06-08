Возможности в будущем уравнять возраст выхода мужчин и женщин на пенсию обсуждалась на этой неделе в Совете Республики — во встрече принимали участие сенаторы, представители ряда министерств и бизнес-союза имени Кунявского.





"Действительно, о возможности уравнения возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин там говорили. Как и о других способах решения дефицита ФСЗН — его ведь сегодня, фактически, дотируют из госбюджета", — рассказала Sputnik директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич.





По словам главы бизнес-союза, возможны и другие варианты: увеличение страховых взносов, включение в систему так называемых самозанятых. "Фактически, это был разговор экспертов о важных возможностях. (…) Решения не принимались там, это была как научно-практическая конференция", — уточнила она.





По ее словам, никакие решения не будут приняты до завершения текущей реформы (2022 год) и пока не будут сделаны расчеты, что это даст. "Думаю, что в ближайшем будущем никаких изменений относительно пенсионного возраста быть не должно", — добавила Тарасевич.





Как уточнила директор, вопрос перераспределения страховых взносов между работниками и нанимателями также поднимался.





"Директиву президента №4 никто не отменял (она подразумевает работу по снижению налоговой нагрузки, включая вопросы распределения пенсионной страховой нагрузки между нанимателями и работниками), и сейчас действует рабочая группа по этой системе. В ее рамках также этот вопрос будет в дальнейшем подниматься. То есть на разных площадках с разных сторон в том или ином виде эти вопросы поднимаются", — сказала глава бизнес-союза, щаметив, что пока никакие документы или предложения по этим вопросам не готовятся.





Наромним, сейчас в Беларуси осуществляется поэтапное повышение пенсионного возраста. К 1 января 2022 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины — в 58 лет.





Таким образом, вероятнее всего, с 2023 года для женщин продолжится повышение пенсионного возраста до уровня мужчин.









По информации БелаПАН , увеличение пенсионного возраста для женщин до 63 лет можно осуществить в 2023-2032 годы. Это позволит не допустить увеличения дефицита ФСЗН и при этом сохранить пенсии на нынешнем уровне (не менее 40% от среднемесячной зарплаты).





Также с целью снижения расходов ФСЗН рассматривается возможность изменения подходов к оплате больничных. В частности предлагается не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарных дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности.