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Гродненец, которого обвинили в распространении порно ВКонтакте, оказался виртуальным сутенером-мошенником

Несколько недель назад УВД Гродненского облисполкома сообщало о том, что 21-летний житель областного центра создал сообщество в социальной сети и загружал туда скачанные из интернета изображения порнографического характера.

Всего 31 картинка. Тогда в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «изготовление и распространение порнографических материалов». Но эта история получила продолжение.

Как оказалось, подозреваемый создал это сообщество не только для демонстрации фотографий «клубничного» содержания. Он сообщал подписчикам группы, что девушки с картинок вполне реальны и оказывают интимные услуги. Только нужно было внести предоплату и выбрать понравившуюся. На эту уловку повелись четыре жителя Гродно, которые перечислили администратору сообщества в счёт предоплаты, в общей сумме 255 рублей.

Но никаких реальных девушек не было, а создатель группы оказался банальным мошенником.

Сейчас в отношении него возбуждено ещё одно уголовное дело, уже по статье «Мошенничество».

Источник: s13.ru
13:54 08/06/2018






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