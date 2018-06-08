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ЧП за ЗЛИНе: рабочему станком оторвало руку, он в реанимации

Тяжелую травму фрезеровщик получил во время работы на станке — обрабатывал деталь.

О том, что в механо-сборочном цеху предприятия произошел несчастный случай, «Сильным новостям» сообщили сотрудники предприятия. По словам коллег пострадавшего, мужчине станком «оторвало руку». В администрации подтвердили факт ЧП, однако не стали уточнять, действительно ли руку «оторвало», сказав лишь, что в больнице он был прооперирован успешно — в том смысле, что его жизни ничего не угрожает.

Администрация предприятия также отправила врачам запрос о том, удалось ли восстановить дееспособность руки, однако ответа пока нет.

На данный момент известно, что травму получил мужчина 1961 года рождения, имеющий пятнадцать лет стажа работы по специальности.

Заместитель главного инженера по безопасности производства Анатолий Станкевич рассказал «Сильным новостям», что сразу после ЧП была вызвана скорая и пострадавший был госпитализирован.

На сегодняшний день администрация завода постоянно поддерживают связь с родными пострадавшего, оказывают помощь и поддержку. Как и полагается в подобных ситуациях, на заводе начато расследование ЧП, чтобы выяснить причину травмирования, а так же была ли нарушена техника безопасности.

Инструктаж по технике безопасности на предприятии проводился ежеквартально. Поскольку травма была получена в рабочее время, она считается производственной.

11:48 08/06/2018






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