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9 июня в Беларуси будет ограничена продажа алкоголя

Продажа алкоголя 9 июня будет запрещена практически по всей Беларуси в связи с проведением выпускных вечеров в школах.

Ограничение на продажу спиртного вводится с 8.00 9 июня до 8.00 10 июня. В магазинах не будут продавать алкоголь — водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов, за исключением напитков в розлив.

Ограничения не коснутся продажи алкоголя в заведениях общепита.

Ограничение на продажу алкоголя ввели в Минске, Гомеле и других областных и районных городах.

Источник: TUT.BY
11:44 08/06/2018






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