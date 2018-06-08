9 июня в Беларуси будет ограничена продажа алкоголя

Ограничение на продажу спиртного вводится с 8.00 9 июня до 8.00 10 июня. В магазинах не будут продавать алкоголь — водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов, за исключением напитков в розлив.





Ограничения не коснутся продажи алкоголя в заведениях общепита.





Ограничение на продажу алкоголя ввели в Минске, Гомеле и других областных и районных городах.

