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23-летняя беларуска вербовала девушек для занятия проституцией в Турции. Ее задержали

Беларуска 1994 года рождения решила построить свой бизнес: с турками и доверчивыми гражданками Беларуси.

Как оказалось, с начала 2017 до мая 2018 года она вербовала через интернет девушек для занятия проституцией в Турции, пишет «Минск-Новости». Также она занималась и сопровождением беларусок в пункт назначения. Пока что следствию известно о трех женщинах, которых обвиняемая «устроила на работу». Ее задержали в аэропорту во врем попытки улететь из страны с очередной девушкой. 


Теперь беларуска заключена под стражу и обвиняется в вербовке и перевозке человека в целях эксплуатации. Она сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Точное количество девушек, которые попали через нее в Турцию, пока что неизвестно. 

11:39 08/06/2018






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