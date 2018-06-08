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Facebook по ошибке обнародовал закрытые публикации 14 млн пользователей

Из-за ошибки администрации Facebook публикации 14 млн пользователей, предназначенные для ограниченного круга людей, оказались выложены в общий доступ.

Как сообщается в пресс-релизе соцсети, сбой произошел во время тестирования новой функции. В Facebook при этом заверили, что ошибку уже исправили.

По информации интернет-портала The Verge, неполадки в Facebook возникли с 18 по 27 мая. Сотрудники соцсети обнаружили ошибку 22 мая, но сумели изменить настройки уже опубликованных сообщений только пять дней спустя.

В марте стало известно, что данные десятков миллионов пользователей Facebook в нарушение правил соцсети попали к компании Cambridge Analytica. Та использовала их для таргетирования политической рекламы. В июне Financial Times сообщила, что канадская AggregateIQ, предположительно связанная с Cambridge Analytica, также собирала и хранила личные данные сотен тысяч пользователей Facebook.

10:36 08/06/2018






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