Как сообщается в пресс-релизе соцсети, сбой произошел во время тестирования новой функции. В Facebook при этом заверили, что ошибку уже исправили.





По информации интернет-портала The Verge , неполадки в Facebook возникли с 18 по 27 мая. Сотрудники соцсети обнаружили ошибку 22 мая, но сумели изменить настройки уже опубликованных сообщений только пять дней спустя.





В марте стало известно, что данные десятков миллионов пользователей Facebook в нарушение правил соцсети попали к компании Cambridge Analytica. Та использовала их для таргетирования политической рекламы. В июне Financial Times сообщила, что канадская AggregateIQ, предположительно связанная с Cambridge Analytica, также собирала и хранила личные данные сотен тысяч пользователей Facebook.