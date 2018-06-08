В Ивье верующие выстелили коврами из живых цветов улицы города

Такой художественно-конфессиональной традиции в Ивье уже несколько лет. Верующие самостоятельно создают многометровые ковры из живых цветов рядом с четырьмя алтарями, где останавливается служебная процессия.





По словам настоятеля прихода отца Яна Гавецкого, подготовка таких необычных декораций требует много времени и сил.





– Подготовка к таким необычным декорация – трудоемкий процесс. За несколько дней до этого люди собирают «материал» для ковров: полевые и луговые цветы, отбирают букеты в садах и у себя на участках, – рассказал ксендз Ян Гавецкий.





Любопытно, что при этом и создателями эскизов, и исполнителями этих оригинальных картин являются сами ивьевские прихожане, таким образом они принимают живое участие в праздникеТакой художественно-конфессиональной традиции в Ивье уже несколько лет. Верующие самостоятельно создают многометровые ковры из живых цветов рядом с четырьмя алтарями, где останавливается служебная процессия.





По словам настоятеля прихода отца Яна Гавецкого, подготовка таких необычных декораций требует много времени и сил.





– Подготовка к таким необычным декорация – трудоемкий процесс. За несколько дней до этого люди собирают «материал» для ковров: полевые и луговые цветы, отбирают букеты в садах и у себя на участках, – рассказал ксендз Ян Гавецкий.





Любопытно, что при этом и создателями эскизов, и исполнителями этих оригинальных картин являются сами ивьевские прихожане, таким образом они принимают живое участие в празднике.