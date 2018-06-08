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В Ивье верующие выстелили коврами из живых цветов улицы города

На центральной площади Ивья на днях верующие создали большой ковер из живых цветов. На главной композиции выложен девиз: «Верю в Бога», на других «коврах» изображены евхаристические мотивы.
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Каждый год прихожане придумывают что-то новое, сообщается на портале grodnensis.by.

Такой художественно-конфессиональной традиции в Ивье уже несколько лет. Верующие самостоятельно создают многометровые ковры из живых цветов рядом с четырьмя алтарями, где останавливается служебная процессия.

По словам настоятеля прихода отца Яна Гавецкого, подготовка таких необычных декораций требует много времени и сил.

– Подготовка к таким необычным декорация – трудоемкий процесс. За несколько дней до этого люди собирают «материал» для ковров: полевые и луговые цветы, отбирают букеты в садах и у себя на участках, – рассказал ксендз Ян Гавецкий.

Любопытно, что при этом и создателями эскизов, и исполнителями этих оригинальных картин являются сами ивьевские прихожане, таким образом они принимают живое участие в праздникеТакой художественно-конфессиональной традиции в Ивье уже несколько лет. Верующие самостоятельно создают многометровые ковры из живых цветов рядом с четырьмя алтарями, где останавливается служебная процессия.

По словам настоятеля прихода отца Яна Гавецкого, подготовка таких необычных декораций требует много времени и сил.

– Подготовка к таким необычным декорация – трудоемкий процесс. За несколько дней до этого люди собирают «материал» для ковров: полевые и луговые цветы, отбирают букеты в садах и у себя на участках, – рассказал ксендз Ян Гавецкий.

Любопытно, что при этом и создателями эскизов, и исполнителями этих оригинальных картин являются сами ивьевские прихожане, таким образом они принимают живое участие в празднике.

09:23 08/06/2018






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