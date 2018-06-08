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Белорусу, убившему двух земляков на заработках в России, дали 17 лет

Коллегия Витебского областного суда 7 июня вынесла приговор 34-летнему жителю Сенненского района, которого обвиняли в убийстве двух земляков на заработках в Московской области, сообщает Верховный суд.

23 февраля 2014 года между вальщиками леса из Беларуси, которые работали на пилораме у предпринимателя в Московской области, произошел конфликт. Четверо пьяных мужчин из одной бригады избили троих знакомых из второй бригады. Били не только руками и ногами, но и деревянной битой, стулом, топором и другими предметами. Двое мужчин скончались на месте, третий выжил благодаря быстрой помощи медиков.

Двоих нападавших задержали на следующий день после убийства. В 2015 году они получили по 18 лет лишения свободы в России. Еще двое мужчин скрылись от полиции и вернулись в Беларусь. Через полтора года после инцидента, в августе 2016-го, одного из них убили на родине в Толочинском районе.


Последнего из четырех нападавших, 34-летнего жителя Сенненского района, задержали в Беларуси.

Суд признал мужчину виновным в групповых преступлениях: покушении на убийство двух и более лиц и убийстве двух лиц, совершенных с особой жестокостью. Приговор — 17 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Обвиняемый должен выплатить компенсацию морального вреда сестре и вдове убитых — 20 тысяч и 32 тысячи рублей соответственно. Выживший потерпевший не заявлял иска о материальной компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Источник: TUT.BY
09:12 08/06/2018






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