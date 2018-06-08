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Еврокомиссия может оштрафовать Google на 11 миллиардов долларов

Еврокомиссия может оштрафовать руководство Google за нарушение антимонопольного законодательства. Это будет не первый штраф для Google за нарушение антимонопольного законодательства.

Сумма штрафа — 11 миллиардов долларов, передает БЕЛТА со ссылкой на Financial Times.

В Еврокомиссии считают, что условия лицензирования на ОС Android, определенные компанией, давали преимущества ее собственным онлайн-поисковикам. А это нарушает права конкурентов, разработчиков и потребителей.

Кстати, штраф в 11 миллиардов долларов составит 10% от глобальной выручки компании Google — Alphabet. Выручка компании за 2017 год оценивается в 110,885 миллиарда долларов.

Ранее Еврокомиссия уже штрафовала Google за нарушение антимонопольного законодательства. Тогда штраф составил 2,4 миллиарда евро.

08:49 08/06/2018






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