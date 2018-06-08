В Беларуси выбрали лучшую корову страны

Как отмечает телеканал СТВ , претенденток для конкурса готовили целый год.





На звание лучшей претендовали 20 коров. Поведению на "дефиле" конкурсанток учили сотрудники хозяйств. Они же находились рядом с коровами во время конкурса.





Оценивали претенденток по 18 критериям — от фенотипа (т.е. внешности) до удоя.





Большинство претенденток составили коровы голштинский породы белорусской селекции. Это самый дойный вид. Жюри выбирало лучшее животное около двух часов.





Победительницей конкурса стала корова Фиджи из Несвижского района, из агрокомбината "Снов". Ее хозяйство получит денежную премию в 7000 рублей.