Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные

— Мы видим, что в обществе иногда не совсем объективно преподносится деятельность этой системы. Я думаю, что работа общественного совета в учреждении позволит донести еще раз до общества реальную картину, определенные проблемы, которые существуют, — приводит БЕЛТА слова начальника Департамента исполнения наказаний МВД Олега Маткина.





В отличие от своих предшественников, которые ранее входили в состав общественного совета при МВД, бывший главный редактор СБ Павел Якубович и другие члены совета (кто входит в этот совет – полный список тут) предпочли не давать публичную оценку условиям содержания заключенных в жодинской тюрьме.





Экс-член совета при МВД певица Ирина Дорофеева, побывав в столовой в тюрьме № 4 Могилева, рассказывала журналистам о том, что питание там, как в ресторане – на высшем уровне. Сравнение тюремного меню с ресторанным вызвало возмущение у белорусов, которые пробовали тюремные деликатесы.





На этот раз картину условий содержания в тюрьме решили проиллюстрировать фотографиями.





Если верить снимкам, заключенных кормят обедом из трех блюд и подают еду в фарфоровой посуде, а спят они на кроватях, застеленных белоснежным постельным бельем.





Разве можно поверить, что подобные условия существуют в тюрьме, где умирали заключенные?





В прошлом году правозащитный центр «Весна» опубликовал видео с камер наблюдения тюрьмы №8 в Жодино, на котором, как утверждают правозащитники, видны хаотические действия контролеров, фельдшера и сторонних лиц в камере № 107 при проведении реанимационных мероприятий во время смерти заключенного Олега Богданова.





Олег Богданов умер 29 января 2016 года в больнице Жодинского СИЗО. Как сообщало Радыё Свабода, тюремные врачи знали, что у заключенного было больное сердце, и он перенес сложную операцию.

Незадолго до смерти Богданов писал матери: «За здоровьем слежу, но иногда становится плохо, происходят какие-то приступы, я теряю сознание, а на кровать ложится не разрешают— пишут рапорты. А у меня уже четыре замечания за то, что лежал днем на кровати. Скоро поведут в карцер».



