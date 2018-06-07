Авторы заявления отмечают, что развлекательный комплекс-ресторан "Поедем поедим" открылся почти в тридцатую годовщину первой публикации правды о Куропатской трагедии. Сам ресторан расположен непосредственно возле места почтения памяти и общественного мемориала жертвам сталинских убийств. "В течение нескольких лет демократическое сообщество проводило мониторинг деятельности собственников ресторана и реагировало на все попытки его открытия, а после того как это все-таки случилось, начало бессрочную акцию ненасильственного сопротивления", — пишут авторы заявления, передает "Еврорадио"





Рада Союза белорусских писателей решительно протестует против открытия ресторана. "Такого позора не изведало ни одно место памяти жертв, ни один мемориал в мире: застройка вокруг них всегда и непременно планируется с учетом мнений общества, в том числе соображений морально-этических, которые, как мы вынуждены отметить, очень редко учитываются в Беларуси в отношении жертв сталинских репрессий. С другой стороны, ни один развлекательный ресторан не откроется в Хатыни, Тростенце, как не открыт он в Освенциме или Майданеке. Но в Куропатах, где были расстреляны сотни белорусских поэтов, прозаиков, актеров и ученых, десятки тысяч до сих пор неизвестных людей, такое оскорбление по-прежнему возможно", — с горечью констатируется в заявлении.









Рада СБП призывает владельцев земли, на которой построен комплекс, к широкому общественному диалогу, который позволит разрешить конфликт с учетом всех интересов.





"Память о сотнях тысяч погибших, уничтоженных сыновьях и дочерях Беларуси просто требует от нас создания в Куропатах Музея жертв большевистских репрессий", — говорится в документе.





Кроме Светланы Алексиевич заявление подписали такие известные писатели, как Владимир Орлов, Анатолий Вертинский, Сергей Законников, Владимир Некляев, Андрей Хаданович и др.