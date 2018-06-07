Минчанка держала в своей квартире около 90 котов

В однокомнатной квартире на улице Чайлытко жили почти 90 котов. Хозяйка никого в квартиру не пускала, хотя соседи били тревогу по поводу стихийного пристанища еще с 2010 года, пишет "Минск-Новости" . Очередная жалоба жильцов на антисанитарию и неприятный запах стала последней каплей – 6 июня котов забрали из квартиры. Комиссия из представителей администрации Фрунзенского района, РУВД, «Фауны города», РОЧС, центра гигиены и эпидемиологии, ЖКХ № 1 Фрунзенского района, ЖЭУ, центра профилактической дезинфекции увидела неприятную картину: судя по всему, коты справляли нужду прямо на пол.





Женщина написала заявление о передаче животных в «Фауну города» на улице Гурского в Минске. Но положение у котиков плачевное: во-первых, многие из них больны, во-вторых, места в приемнике для такого количества животных не так много.





– На предприятии и без того находились более 100 кошек, а максимальное количество, которое мы способны разместить, – 120. Для вновь прибывших пришлось освободить комнату, где размещались щенки, которых в свою очередь вынуждены переселить в вольеры. Взрослые коты, котята – все в ужасном состоянии: грязные, больны микроспорией, глаза гноятся, а у некоторых они и вовсе отсутствуют, слизь из носов, большинство чихают, – рассказала директор «Фауны города» Тамара Цариковская.

Котам срочна нужна помощь: лечение, передержка, дом. Если вы хотите спасти котика, приезжайте на Гурского, 42 с паспортом, сумкой или переноской для кота.