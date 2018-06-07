Небольшое ДТП произошло в Столбцах в среду, 6 июня, примерно в 18 часов, сообщил Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома.





Под колесами Форда Гелакси оказался маленький велосипедист. Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ оценили ситуацию и возложили вину на 9-летнего мальчика. Ребенок на велосипеде должен был согласно ПДД уступить дорогу автомобилю, так как у машины было преимущество в движении. Поэтому к ответственности привлекли родителей столбцовского школьника, на них составлен административный протокол из-за невыполнения обязанностей по должному воспитанию ребенка, грозит штраф.





Также уточняется, что 63-летний водитель был за рулем абсолютно трезв и имеет 44 года водительского стажа. Мужчина не пострадал в ДТП, а третьеклассника с ушибами и ссадинами доставили на лечение в местную больницу.