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В Столбцах оштрафовали родителей 9-летнего школьника, которого сбила легковушка

Водитель авто был трезв и у него было преимущество на дороге.

Небольшое ДТП произошло в Столбцах в среду, 6 июня, примерно в 18 часов, сообщил Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома.

Под колесами Форда Гелакси оказался маленький велосипедист. Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ оценили ситуацию и возложили вину на 9-летнего мальчика. Ребенок на велосипеде должен был согласно ПДД уступить дорогу автомобилю, так как у машины было преимущество в движении. Поэтому к ответственности привлекли родителей столбцовского школьника, на них составлен административный протокол из-за невыполнения обязанностей по должному воспитанию ребенка, грозит штраф.

Также уточняется, что 63-летний водитель был за рулем абсолютно трезв и имеет 44 года водительского стажа. Мужчина не пострадал в ДТП, а третьеклассника с ушибами и ссадинами доставили на лечение в местную больницу.

18:41 07/06/2018






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