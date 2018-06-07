В конце мая на таможенный пост «Адлер» Сочинской таможни с целью дальнейшего следования в Абхазию прибыла фура «Мерседес», в которой находилось более 20 тонн замороженного свиного жира стоимостью 12 400 евро.





Страной отправления груза являлась Германия. По таможенной территории Евразийского экономического союза товар перемещался в соответствии с процедурой таможенного транзита по транзитной декларации, оформленной в Беларуси.





После прибытия автомобиля с товаром в зону таможенного контроля, перевозчиком была завершена процедура таможенного транзита и получено разрешение на убытие с таможенной территории ЕАЭС в Абхазию. Однако водитель фуры изменил направление движения и с территории таможенного поста «Адлер» вновь вернулся в Россию.





Как был установлено, груз предназначался для реализации в России, а в Абхазию его вывозить не собирались.





Груз свиного жира был задержан, как сообщается в пресс-релизе, «в связи с тем, что данный товар подпадал под действия запретов на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются страны Европейского союза».





В отношении перевозчика смоленской фирмы «Стронг Лайн», нарушившей запрет, возбуждено дело об административном правонарушении предусмотренном ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов или ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию).





Нарушителя ожидает штраф от 50 тысяч до 300 тысяч рублей и конфискация товара.



