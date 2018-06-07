Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, в ходе проверки выявлено, что в августе 2017 года неустановленное лицо в транспортном средстве незаконно переместило в Российскую Федерацию из Беларуси стратегически важные товары – «хребты лосося/форели мороженные», «головы лосося/форели мороженные», общим весом более 19 тонн, стоимостью 1,6 млн. рублей (свыше 26 тыс. долларов), страной происхождения которых являются Финляндия и Норвегия.





В этой связи материалы проверки, которую проводила Псковская транспортная прокуратура, были направлены в Псковскую таможню для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕврАзЭС стратегически важных товаров).





Если контрабандиста стратегически важных рыбьих хребтов и голов найдут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей