БГУ потерял в мировом рейтинге университетов 20 пунктов

БГУ по-прежнему остается ведущим вузов страны, исходя из рейтинга, и занимает 354 строку рейтинга, но годом ранее ВУЗ занимал 334 позицию в списке.





Среди критериев, которые учитываются при составлении рейтинга, как уровень сотрудников вуза, так и рейтинг цитирования их научных публикаций. Кроме того, на позиции университета влияет число обучающихся в нем иностранных студентов и академическая репутация вуза.









Первый в списке Масачуссетский технологический университет, за ним следуют Стэндфордский университет и Гарвард.





Из белорусских вузов в рейтинг также включен Белорусский национальный технологический университет, пишет sputnik.by



















