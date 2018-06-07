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БГУ потерял в мировом рейтинге университетов 20 пунктов

Белорусский государственный университет опустился на двадцать позиций в рейтинге мировых вузов.

БГУ по-прежнему остается ведущим вузов страны, исходя из рейтинга, и занимает 354 строку рейтинга, но годом ранее ВУЗ занимал 334 позицию в списке. 

Среди критериев, которые учитываются при составлении рейтинга, как уровень сотрудников вуза, так и рейтинг цитирования их научных публикаций. Кроме того, на позиции университета влияет число обучающихся в нем иностранных студентов и академическая репутация вуза.


Первый в списке Масачуссетский технологический университет, за ним следуют Стэндфордский университет и Гарвард. 

Из белорусских вузов в рейтинг также включен Белорусский национальный технологический университет, пишет sputnik.by







12:43 07/06/2018






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