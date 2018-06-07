54-летний мужчина выпал с балкона и разбился насмерть в Лиде

Мужчина в свой выходной день производил работы по демонтированию оконных рам на балконе квартиры, расположенной по улице Космонавтов в райцентре.





В какой-то момент он не сумел удержать равновесия и сорвался вниз с четвертого этажа. Телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью – от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, передает sb.by



