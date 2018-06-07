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54-летний мужчина выпал с балкона и разбился насмерть в Лиде

Погибший трудился дворником в одном из учебных заведений города.

Мужчина в свой выходной день производил работы по демонтированию оконных рам на балконе квартиры, расположенной по улице Космонавтов в райцентре. 

В какой-то момент он не сумел удержать равновесия и сорвался вниз с четвертого этажа. Телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью – от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, передает sb.by


12:38 07/06/2018






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