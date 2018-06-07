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Под Чернобылем третьи сутки горит лес. Белорусы могут не волноваться?

В зоне отчуждения продолжается тушение двух отдельных очагов пожара на общей площади около 1,5 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в четверг, 7 июня.

5 июня в зоне отчуждения ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га. Накануне пожар был локализован. 

На данный момент к тушению привлечены 35 единиц техники и 150 чел.овек, из них от ГСЧС – 22 единицы техники и 130 человек личного состава.

Отмечается, что авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 69 сбросов воды (318 тонн), передает korrespondent.net


Однако белорусам пока волноваться не о чем, пишет kp.by По прогнозам белорусских синоптиков, в ближайшие дни направление ветра по-прежнему будет северным и северо-западным, поэтому Беларуси пожары вокруг Чернобыльской АЭС не угрожают: ветер отгоняет дым от границы.

По опубликованной в среду информации Белгидромета, радиационная обстановка в стране остается стабильной и безопасной. Например, в Гомеле - 0,12 микрозиверта в час, в Могилеве - 0,11 мкЗв/ч, в Минске, Витебске, Бресте и Гродно - 0,1 мкЗв/ч.

Кстати, в Украине радиационный фон тоже находится в норме. Например, в Киеве он такой же, как в белорусском Могилеве - 0,11 микрозиверта в час.


"Белорусский партизан"
11:59 07/06/2018






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