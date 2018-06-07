В ходе исследования, в котором приняло участие 2 тысячи респондентов, выяснилось, что за последние три месяца крупных расходов у 48,1% населения не было, пишет Thinktanks.by





У тех граждан, которые все же тратили крупные сумму в последнее время, наиболее популярная статья расходов была «лечение (свое, детей, родственников)». Так ответило 12,2% опрошенных.





На втором месте по распространенности трат (10,3%) оказались приобретение компьютерной техники, планшетов, смартфонов, мобильных телефонов и т.п.





Также часто белорусы тратят деньги на покупку/ремонт автомобиля – 9,5%, бытовую технику – 9,1%, покупку/ремонт жилья, дома, дачи – 8,5%, образование (свое, детей) – 6,6%.





На отдых и поездки по Беларуси и за границу деньги за последние 3 месяца потратили лишь 4% белорусов.