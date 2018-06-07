Мужчина напал с топором на прохожих в Буда-Кошелевском районе

Инцидент произошел вечером 2 июня. 30-летний мужчина сначала устроил дебош в Буда-Кошелево, затем отправился в одну из деревень района, где принялся бить окна в домах, передает БелТА





Местные жители пытались его остановить, однако мужчина набросился на них с топором.





В результате двое пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.





Нападавший задержан. Причины и мотивы произошедшего выясняют следователи. По предварительным данным, он был трезв.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство и особо злостное хулиганство.







