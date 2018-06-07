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Мужчина напал с топором на прохожих в Буда-Кошелевском районе

В Буда-Кошелевском районе мужчина напал с топором на прохожих, двое человек пострадали.

Инцидент произошел вечером 2 июня. 30-летний мужчина сначала устроил дебош в Буда-Кошелево, затем отправился в одну из деревень района, где принялся бить окна в домах, передает БелТА.

Местные жители пытались его остановить, однако мужчина набросился на них с топором. 

В результате двое пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Нападавший задержан. Причины и мотивы произошедшего выясняют следователи. По предварительным данным, он был трезв. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство и особо злостное хулиганство.



10:58 07/06/2018






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