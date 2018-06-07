Удовлетворенность своим полом — одна из составляющих счастья человека. Если же кого-то не устраивает его биологический пол и он ощущает себя не тем, кем является, то можно предположить, что этот человек относится к группе трансгендеров. Женя, Валерия и Сергей — трансгендерные люди, которые планируют пластические операции и считают, что это сделает их счастливее. The Village Беларусь поговорил с ребятами, а также с пластическим хирургом.









«В Беларуси чаще из женского пола переходят в мужской»





Дмитрий Ладутько, пластический хирург высшей квалификационной категории:





С помощью гормональной терапии лицо человека очень меняется, и пластические операции уже проводят в случаях, когда хотят «отшлифовать» внешность, и пластический хирург учитывает некоторые особенности. У мужчины, например, плохо развиты скулы, а нижняя челюсть, наоборот, хорошо. Чтобы превращать мужское лицо в женское или наоборот, необходимо учитывать это и прилагать определенные усилия.





Сам я работаю в реконструктивной хирургии и могу сказать, что объем операции по смене пола очень большой. В Беларуси чаще из женского пола переходят в мужской. Если говорить, например, про переход из женщины в мужчину, то сначала удаляется матка с яичниками, потом молочные железы, далее делается половой член, затем мошонка и вставляются протезы яичек. Если же мужчина переходит в женщину, во время операции по смене пола головка члена сохраняется — она делается в качестве клитора.





Операция конкретно по смене пола в Беларуси бесплатная. Все это проводится поэтапно и не в одну операцию. Это очень большой путь и длительные операции, которые требуют определенных навыков. Это если говорить о полностью буквальном переходе: начиная от внешнего вида, заканчивая половыми органами. Но вообще, человек сам выбирает процедуры, которые ему необходимы.





Что касаемо косметических операций, например, груди, чтобы ее сделать, главное, чтобы был объем тканей, который позволит вставить имплантаты. Если кожи мало, то тогда большие имплантаты невозможно вставить. Особенностей в том, мужской это организм или женский, нет. Все то же самое. А вот операция по удалению кадыка (хондроларингопластика) в Беларуси не является популярной, ее практически не проводят.





При переходе из мужчины в женщину проводится:





- Маммопластика (увеличение груди).

- Орхиэктомия (удаление яичек) и вагинопластика.

- Феминизирующая лицевая пластика (если необходимо).





При переходе из женщины в мужчину проводится:





- Удаление молочных желез.

- Удаление яичников и матки (иногда для сохранения возможности деторождения этот этап пропускается).

- Удаление вагины и формирование мошонки.

- Формирование фаллоса.





«Пусть и сделали немного криво, но меня все устраивает»





Сергей, два года назад удалил молочные железы, в планах удалить репродуктивную систему:

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Мне сделали мастэктомию два года назад. Это хирургическая операция по удалению молочной железы. Все начиналось с личного визита к главному хирургу. Необходимо было приехать со справкой, что нужна такая операция. После беседы выдали список анализов и документов и назначили дату операции.





Меня пригласили к главному врачу делать разметку. Он просто поразрисовывал меня маркером и сказал: «Должно получиться». Дальше меня отправили к молодому хирургу, который меня и оперировал. Доктор дорисовал разметку и спросил: «Боишься?». Я ответил, что нет. Доктор сказал: «Бойся!». Мне делали мастэктомию по ареолам, то есть шрамов под грудями нет, только по ареолам.





Выписали меня на третий день. Оставили контакты, чтобы позвонить в случае вопросов, сфотографировали грудь. Выйдя на улицу, я понял, что не все так просто: сильная одышка, приходилось часто останавливаться, чтобы отдышаться, забавно, но в этот же день я назначил на вечер собеседование для устройства на практику от вуза.





Я жил тогда в общежитии от университета, а душ там был один — общий на все здание, соответственно, на меня там несколько косились. Швы еще были не сняты, а бинтоваться самому нужно было в течение двух месяцев.





Операцией я доволен, было интересно и познавательно. Пусть и сделали немного криво, но меня все устраивает. Ничего не болит, по физическим нагрузкам ограничений нет, а то, что видны шрамы, меня не волнует. Может, даже нравится. В планах удалить репродуктивную систему. Операция запланирована на август.





«Если удаляют полностью репродуктивную систему, нечаянно можно умереть»





Евгений, планирует удалить матку и молочные железы









В Беларуси операция по коррекции биологического пола бесплатная, а вот гормонотерапия стоит денег. На гормонотерапию идут не после операций, а после смены документов и как раз до операций. Рекомендовано оперироваться, уже будучи на гормонах.





В моих планах удаление молочных желез. Это делают бесплатно. Пока что ношу эластичную повязку. Первое время не мог привыкнуть — тело сжимает и тяжело дышать, сейчас уже полегче.





Удаление репродуктивной системы — это отдельная операция, и ее нужно делать со значительным перерывом после удаления молочных желез. Есть еще варианты частичных операций: например, когда удаляется только матка, а яичники остаются. Насколько знаю, это делается для сохранения гормонального фона, если человек не принимает гормоны.





Просто, если удаляют полностью репродуктивную систему, нечаянно можно умереть. Насколько знаю, если речь идет о транс*женщине (переход из мужчины в женщину), то операция для груди делается платно, так как считается косметической. Есть еще финальная операция — когда создают половые органы. Есть очень много шансов, что такие органы не приживутся. В моих планах также сделать гистерэктомию.





«Меня все отговаривали от процедуры, а теперь видят меня счастливую и меняют свое мнение»





Валерия, планирует сделать грудь, нос и подбородок:









В свои 22 года пластических операций я еще не делала, кроме уколов гиалуроновой кислоты в губы. Хотелось бы изменить нос, подбородок и грудь. Так как я являюсь трансгендерным человеком, именно эти операции, на мой взгляд, сделали бы меня более женственной и изменили в лучшую сторону. Страха нет. Наоборот, когда думаю о том, какой результат будет после операции — прибавляется уверенности и растет желание становиться лучше.





После гормональной терапии моя внешность изменилась очень сильно. Никогда бы не подумала, что с помощью гормонов человек меняется настолько сильно. Если вдаваться в подробности — во мне изменилось почти все: увеличилась грудь, лицо и голос стали более мягкими, бедра начали округляться. Фигура более женственная.





Поэтому мне хочется и дальше меняться и стремиться к идеалу. Все зависит от финансов. Если бы сейчас были деньги, то сразу пошла бы к пластическому хирургу. Грудь я хотела бы третьего размера, считаю, что он будет самым подходящим, учитывая мою комплекцию и рост. Насчет носа советовалась бы с врачом, но, как вижу сама, убрала бы горбинку, выровняла перегородку и крылья сделала бы уже, сделала бы плавный переход.





Хочется, чтобы оперировали в Беларуси, думаю, что хороших врачей у нас хватает. Реакция других людей и противников пластических операций — меня не волнует. Это мое решение, и никто не может повлиять на него.





Для перехода трансгендерных людей гормональная терапия имеет большое значение и очень влияет и на внешние, и на внутренние параметры. Так и с пластическими операциями. Растет уверенность в себе, смелость, начинаешь вдохновляться и нравиться себе. Если человек хочет и видит, что ему нужно что-то улучшить, и при этом мнение с врачом совпадает, то это хорошо. Результатом человек будет доволен, и психологически ему это поможет.





Я сама визажист и считаю, что пухлые губы придают молодости, милости и женственности. Давно хотела себе пухлые губы, но деньги не позволяли, а когда появилась возможность — сделала. Увидев результат, стала счастливее. Меня все отговаривали от процедуры, а теперь видят меня счастливую и меняют свое мнение. .









Что нужно для того, чтобы изменить биологический пол в Беларуси?





Человек обращается в Республиканский центр сексологии с заявлением о смене пола. В центре начинают проводить обследование, которое должно исключить факторы, связанные с психическим здоровьем, а также пациент обследуется в генетической лаборатории. Для определения формы расстройства половой идентичности проводятся сексологическое и психологическое обследования.





Обследует акушер-гинеколог или уролог, а также терапевт. Помимо этого пациенты проходят осмотр у ряда специалистов с целью выявления заболеваний, которые могли бы препятствовать коррекции половой принадлежности, что помогает минимизировать риск угрозы здоровью. Предполагаются встречи, динамическое наблюдение за состоянием гендерных приоритетов человека. При необходимости оказывается психологическая поддержка, психотерапевтическая помощь.





После окончания обследований и этапа психотерапии собирается специальная комиссия. В нее входят 15 человек: ведущие специалисты системы здравоохранения, представители УМВД, Министерства юстиции и Министерства образования. На заседании принимается решение: разрешить изменение половой принадлежности, дообследовать пациента либо отказать.





Документом, утвержденным законодательством, является решение Межведомственной комиссии по медико-психологической и социальной реабилитации лиц с синдромом отрицания пола. С ним человек обращается в загс, где пациенту заменяют свидетельство о рождении и паспорт. Потом происходит замена диплома, прав на управление механическим транспортным средством. Решаются вопросы с воинской обязанностью.





После замены паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, в течение полугода наблюдают, насколько полноценно человек адаптируется в новой половой принадлежности. При необходимости ему оказывается психокоррекционная, психотерапевтическая помощь для оптимальной социальной и психологической адаптации в измененной (по паспорту) половой принадлежности.





Спустя полгода снова собирается комиссия. И если транссексуал и специалисты принимают решение о необходимости хирургической и гормональной коррекции пола, пациент получает направление в организации здравоохранения, где это и проводится. Помощь гражданам Республики Беларусь оказывается абсолютно бесплатно. Транссексуальность является медицинским показанием для изменения и коррекции половой принадлежности.