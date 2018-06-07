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Ушла целая эпоха: умерла режиссер Кира Муратова

В Одессе в среду, 6 июня, умерла известная украинская режиссер Кира Муратова. Об этом сообщили ее муж Евгений Голубенко.

Кире Муратовой было 83 года. О причинах ее смерти не сообщается. 

Также о смерти Киры Муратовой написал продюссер Юрий Минзоянов на странице в Facebook. 

"Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"... Какие-то черные дни настали , кругом смерть...смерть...", - написал Минзоянов. 


Кира Муратова была ярчайшим режиссером своего поколения со своим неповторимым стилем. Уже ее первые фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее знаменитой. 

Ее фильм "Астенический синдром" в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедия "Настройщик" была показана на фестивале в Венеции. 

Последней работой Киры Муратовой стал фильм "Вечное возвращение" - в 2015 году режиссер заявила, что уходит из кинематографа.  Кира Муратова - украинский кинорежиссер, академик Национальной академии искусств Украины. 

Родилась 5 ноября 1934 года в Королевстве Румыния в городе Сороки (ныне территория Молдовы). Жила и работала в Одессе. 



Источник: УНИАН
08:13 07/06/2018






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