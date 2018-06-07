Ушла целая эпоха: умерла режиссер Кира Муратова

Кире Муратовой было 83 года. О причинах ее смерти не сообщается.





Также о смерти Киры Муратовой написал продюссер Юрий Минзоянов на странице в Facebook.





"Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"... Какие-то черные дни настали , кругом смерть...смерть...", - написал Минзоянов.









Кира Муратова была ярчайшим режиссером своего поколения со своим неповторимым стилем. Уже ее первые фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее знаменитой.





Ее фильм "Астенический синдром" в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедия "Настройщик" была показана на фестивале в Венеции.





Последней работой Киры Муратовой стал фильм "Вечное возвращение" - в 2015 году режиссер заявила, что уходит из кинематографа. Кира Муратова - украинский кинорежиссер, академик Национальной академии искусств Украины.





Родилась 5 ноября 1934 года в Королевстве Румыния в городе Сороки (ныне территория Молдовы). Жила и работала в Одессе.







