Ушла целая эпоха: умерла режиссер Кира Муратова
В Одессе в среду, 6 июня, умерла известная украинская режиссер Кира Муратова. Об этом сообщили ее муж Евгений Голубенко.
Кире Муратовой было 83 года. О причинах ее смерти не сообщается.
Также о смерти Киры Муратовой написал продюссер Юрий Минзоянов на странице в Facebook.
"Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"... Какие-то черные дни настали , кругом смерть...смерть...", - написал Минзоянов.
Кира Муратова была ярчайшим режиссером своего поколения со своим неповторимым стилем. Уже ее первые фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее знаменитой.
Ее фильм "Астенический синдром" в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедия "Настройщик" была показана на фестивале в Венеции.
Последней работой Киры Муратовой стал фильм "Вечное возвращение" - в 2015 году режиссер заявила, что уходит из кинематографа. Кира Муратова - украинский кинорежиссер, академик Национальной академии искусств Украины.
Родилась 5 ноября 1934 года в Королевстве Румыния в городе Сороки (ныне территория Молдовы). Жила и работала в Одессе.
Источник: УНИАН
08:13 07/06/2018
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