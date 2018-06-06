Не стало Эдуарда Зарицкого. Это он написал знаменитую "Калыханку"

Эдуард Зарицкий широко известен в мире шоу-бизнеса, его реноме композитора-песенника подкреплено больше чем 600 песнями. Многим известны такие хиты Зарицкого как «Белыя крылы», «Замова», «Начныя кастры», «Будзьма», «Палыновая ростань», «Листок календаря».





Под его знаменитую «Калыханку» отправляются спать тысячи белорусских детей.









Творческое наследие Эдуарда Борисовича кроме экстрадных композиций составляют симфонии, сюиты и концерты для габоя и волторны. В 2006 году Эдуарда Зарицкого наградили орденом Франциска Скорины.





У Зарицкого есть дочь Лина, которая живет в Германии и, как и отец занимается музыкой.