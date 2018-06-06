Ажиотаж на тему искусственного интеллекта, который мы наблюдаем в медиасреде, неизбежно порождает выбросы — кто-то спекулирует на тему того, как AI уничтожит человечество, кто-то говорит о невыносимо светлом будущем.





Я хотел бы поговорить о необоснованном оптимизме, который транслируется в некоторых статьях и выступлениях. В частности, многие тезисы, упомянутые в недавнем репортаже с конференции AI-MEN, вызывают удивление (рекомендую ознакомиться с ним перед прочтением этой колонки).









Про зарплаты





Когда-то промелькнувшие заголовки «Начинающие специалисты по искусственному интеллекту в США зарабатывают от полумиллиона долларов в год» создают совсем не здоровые ожидания.





В оригинальной статье New York Times действительно упоминались суммы от $300 до 500 тысяч в год, но надо понимать, что эти суммы зарабатывают только выдающиеся исследователи или инженеры, с хорошим track record, часто с PhD авторитетного университета и публикациями на топовых мировых конференциях.





Если сделать поправку на налоги (которые для таких сумм дохода составляют более 40%) и стоимость жизни в Калифорнии (скажем, аренда небольшой квартиры стоит больше медианной зарплаты программистов в Беларуси), сумма перестанет казаться столь фантастической.





Рядовые специалисты же рассчитывать на подобные условия не могут. Когда компании жалуются на нехватку специалистов в области AI, речь обычно идёт о том, что не хватает тех, кто может вывести проект на новый уровень, а не просто умеет импортировать tensorflow в Jupyter-ноутбуке.





Если присмотреться, для 70-ти с лишним компаний ПВТ, которые указывают направление ИИ в своих видах деятельности, куда более характерно воспроизведение существующих наработок в этой области, чем развитие своих инновационных технологий. В отличие от той же России, в которой, по словам одного из участников AI-MEN, «нет высокотехнологичных компаний», но появляются продукты вроде CatBoost и DeepPavlov.





Чтобы пронаблюдать за ситуацией в Кремниевой долине, можно сравнить соответствующие показатели для вакансий на сайте Glassdoor. В принципе, аналогичная ситуация и в Беларуси: есть считаные позиции и считаные специалисты с высокими зарплатами, но в среднем хороший разработчик и хороший data scientist зарабатывают одинаково.





Про нужные скилы





Упомянув хороших специалистов, я вынужден уточнить, а что же такое хороший. Так вот, требования к практику машинного обучения очень похожи на те, которые предъявляются к прочим разработчикам: тут и алгоритмы со структурами данных, и умение писать понятный, структурированный код.





Возможно, в классическом computer science допускается больше пробелов, зато появляются дополнительные вопросы и по теории (линейная алгебра, теория вероятностей, statistical learning), и по практике (машинное обучение в индустрии полно хаков и костылей, которые надо просто освоить).





И, наконец, отдельный скил: с одной стороны, умение быстро учиться, с другой — выбирать инструменты под задачу, а не по тому, сколько хайпа связано с новой публикацией на arXiv.





Всё это стоит понимать, равняясь на людей, которые претендуют на калифорнийские полмиллиона.





Один мой знакомый, проработав много лет в крупных технологических компаниях, поделился примерно таким мнением о минских специалистах: топовые ребята не хуже калифорнийских, но «середнячки» пока сильно отстают от своих коллег за океаном.





Про востребованность





Data Science-специалисты действительно востребованы в наши дни. Но надо очень хорошо отличать ситуации, в которых «умные» алгоритмы действительно важны, от тех, где они скорее «приправа».





Если говорить про всякую автоматизацию и оптимизацию в существующих бизнесах, то зачастую 5% работы data scientist’а будет приходиться непосредственно на моделирование, а всё остальное — на внедрение, согласование, коммуникации с заинтересованными лицами. И здесь точность алгоритма зачастую не так важна, важнее выстроить процессы, чтобы данные собирались, не портились, система была стабильна и так далее.





Есть и более интересные (для инженера или исследователя) позиции, где нельзя без особой рефлексии воткнуть логистическую регрессию и сказать «я сделяль!». Там действительно нужно глубоко понимать алгоритмы, вникать, пробовать новинки и много раз всё выкидывать и начинать сначала. Именно там обычно и нужны те высокооплачиваемые люди, про которых я говорил в начале статьи.





Разница в сложности именно алгоритмических задач между этими двумя категориями — как между программированием в региональной веб-студии и оптимизацией embedded систем реального времени.









Про образование









Этот тезис мне кажется настолько не соответствующим действительности, что даже опасным (вдруг кто-то поверит). Давайте разбираться.





Возможно, речь идёт о дипломах специальности «Искусственный интеллект» ФИТУ БГУИР. В таком случае нужно уточнить, сколько из них по этой специальности работает, и какая часть программы и профильных дисциплин этой специальности соответствует современным требованиям.





Чтобы заниматься data science, нужно сколько-то знать математику, сколько-то уметь программировать и уметь решать скорее прикладные задачи (чистой теории в DS не так и много). Знание конкретных алгоритмов же как раз можно и наверстать — книги и онлайн-курсы помогут. Отсюда и требования к специалистам.





В сфере AI работает много людей, в дипломах у которых ничего про этот самый AI не написано (у некоторых и дипломов-то нет, но это скорее исключения). Это кросс-дисциплинарная сфера деятельности, сюда идут люди с бэкграундом в computer science, разного рода математике, физике, других естественных науках, инженерии, эконометрике.





Соответственно, оценка занижена минимум на два порядка. Косвенное доказательство — уже в 2017 на Kaggle было зарегистрировано более 1 млн аккаунтов.





В Беларуси действительно есть несколько мест, где сильные преподаватели (часто практикующие специалисты из компаний типа Яндекса) готовят ребят с отличной базой. Например, я слышал хорошие отзывы на магистратуру ФПМИ БГУ«Алгоритмы и системы обработки больших объемов информации». Но это не делает страну мировым центром AI образования.





Всерьёз думая, что почти пятая часть специалистов в AI — белорусы, можно загнать себя в некий вымышленный мирок, обрекая себя на болезненное столкновение с реальностью в будущем.





Про научную деятельность





В статье про конференцию AI-MEN упоминается, как один из выступающих, профессор Владимир Голенков ловко увильнул от ответа на вопрос, есть ли у нас специалисты уровня аспирантов Стенфорда: «К чему закомплексованность? У нас потрясающие специалисты». Тем не менее, я считаю, что вопрос остался без ответа.





Научная деятельность в сфере AI в Беларуси оставляет желать лучшего. Наверное, самый известный исследователь — Дима Богданов (в частности, он привнёс в машинный перевод механизм attention, который сильно продвинул эту область) — получает PhD в Монреале во всемирно известной лаборатории Йошуа Бенджио.





Денис Ярец занимается обучением с подкреплением в Facebook AI Research, а не в БГУ, БГУИР или НАН РБ. На конференциях мирового уровня (например, ICML, ICLR, NIPS, CVPR) не видно работ, аффилированных с белорусскими университетами, хотя российские и украинские университеты бывают представлены довольно часто.





Да что работы — даже просто посетители этих конференций из Беларуси обычно работают разработчиками-исследователями в индустрии, а не в академических структурах.





Конечно, я могу многого не знать, и в глубинах лабораторий могут создаваться state-of-the-art методы. Но тот факт, что это остается незаметным, тоже не на пользу нашей науке.





Если мы хотим, чтобы AI-исследования в Беларуси котировались на мировом уровне, мы должны представлять их там, где их увидит вся тусовка машинлернеров и сможет аргументированно хвалить или критиковать. Пока этого нет, всерьёз говорить о каких-то успехах или даже перспективах сильно преждевременно.





Про гранты и инвестиции





Интересная особенность сферы машинного обучения в том, что исследования ведутся как на гранты (аналогично другим фундаментальным исследованиям), так и на инвестиции, т.к. с экономической точки зрения это выгодно и большим компаниям, и стартапам в надежде на скорый экзит.





В Беларуси тоже есть компании, которые зарабатывают при помощи машинного обучения и готовы вкладывать в это деньги. Есть и венчурные инвесторы, готовые вложиться — ландшафт не самый плохой. Кажется, что в этих условиях можно найти возможность развивать своё прикладное исследование, не только рассчитывая на гранты.





Более того, тезис о том, что белорусским AI-исследователям стоит всерьёз целиться на европейские гранты, мне кажется не самым уместным — это долгий, забюрократизированный и ненадёжный путь. Конечно, их можно иметь в виду, но выстраивать вокруг них долгосрочную стратегию — едва ли.









Про перспективы





Вышесказанное может показаться излишне скептической точкой зрения, но это не совсем так. У Беларуси есть неплохая база: у нас есть десятки компаний с сильными data science-командами, кое-где в университетах можно получить отличную подготовку, к нам переезжают сильные специалисты из стран-соседей.





Но абсолютно точно нельзя надевать розовые очки и думать, что AI — это суперсила, а Беларусь займёт доминирующее положение в мире благодаря выдающимся экспертам. Чтобы даже не обгонять, а хотя бы не отставать от всего мира, нам всем нужно усиленно работать и не бояться смотреть реальности в лицо.





Все наработки, будь то исследования или продукты, должны быть конкурентны на мировом, а не только местном рынке. То же касается образования и науки. Исключительно локальные успехи — это самообман. Нам нужно научиться честно помещать свои успехи в глобальный контекст.





В заключение я хочу сказать искреннее спасибо всем, кто помогает развивать AI-сообщество и экосистему в Беларуси — компаниям и университетам, преподавателям и экспертам, которые делятся знаниями, участникам митапов и всем остальным.





Если мы хотим, чтобы развитие AI помогло развиться стране, небезразличные люди, готовые заниматься таким развитием, нужны гораздо больше, чем формальные ассоциации, ставящие получение грантов первостепенной задачей.



