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Очередного сержанта приговорили к 3,5 года лишения свободы за дедовщину

Суд Борисовского района Минской области приговорил военнослужащего, обвиняемого в совершении преступлений в отношении сослуживцев, к 3,5 года лишения свободы

Сержант срочной службы, занимавший должность заместителя командира взвода, признан виновным в неоднократных получениях взяток за благоприятное решение вопросов, превышении власти, сопряженном с насилием, и ряде других преступлений.

"Окончательно обвиняемому К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", — сообщили в суде.

Приговор суда окончательным не является и может быть обжалован в установленные сроки, передает sputnik.by

19:19 06/06/2018






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