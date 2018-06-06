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Мужчина пытался покончить с собой в торговом центре Шклова

2 июня во время проведения праздничных мероприятий в новом торговом центре Шклова произошел эксцесс.

В торговом зале при попытке хищения энергетического напитка и упаковки майонеза службой безопасности был задержан 56-летний житель Шклова. В служебном помещении он осуществил попытку суицида путем пореза себе запястья левой руки. 

Мужчине была оказана медицинская помощь и сейчас он находится в психиатрической больнице. 

В отношении него составлен административный протокол по ст.10.5 Кодекса Республики Беларусь об административных  правонарушениях, передает shklovinfo.by

17:30 06/06/2018






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