Мужчина пытался покончить с собой в торговом центре Шклова
2 июня во время проведения праздничных мероприятий в новом торговом центре Шклова произошел эксцесс.
В торговом зале при попытке хищения энергетического напитка и упаковки майонеза службой безопасности был задержан 56-летний житель Шклова. В служебном помещении он осуществил попытку суицида путем пореза себе запястья левой руки.
Мужчине была оказана медицинская помощь и сейчас он находится в психиатрической больнице.
В отношении него составлен административный протокол по ст.10.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, передает shklovinfo.by
17:30 06/06/2018
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