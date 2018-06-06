Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.





В настоящее время дело в отношении четырех участников банды слушается в Нижегородском областном суде. В числе подсудимых – двое граждан Беларуси. Все они обвиняются в участии в банде, совершении грабежей, разбоев и краже из музеев картин художников Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других.





Напомним, что полотно Шишкина «Лес. Ели» было обнаружено в Беларуси в январе 2017 года . Тогда белорусские правоохранители проводили операцию по задержанию наркодельцов. В гараже, который арендовал житель агрогородка Ждановичи, было обнаружены и изъято свыше 500 таблеток экстази, почти 250 г кокаина и свыше 300 г гашиша.





В автомобиле прибывших из России курьеров милиционеры нашли картину Шишкина, похищенную вместе с другими полотнами. По данным МВД Беларуси, картину, стоимость которой составляет порядка 2 млн. долларов, планировали продать за 100 тыс. евро и 3 кг кокаина. Также сообщалось, что «Лес. Ели» передана на временное хранение в Национальный художественный музей Беларуси.





А теперь перед судом готовится предстать 35-летний лидер банды и вместе c 39-летним подельником. В обвинении – десятки эпизодов.





По версии следствия, в 2012-2016 годах обвиняемый создал организованную вооруженную группу на территории Нижегородской области, которая неоднократно совершала разбойные нападения на лиц, перевозящих крупные суммы наличных денежных средств, а также грабежи из банков и коммерческих организаций. При совершении противоправных деяний они использовали огнестрельное оружие.





Всего следователям удалось доказать хищения на сумму, превышающую 80 миллионов рублей.





Кроме того, в 2014 году на территории Ивановской области из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника обвиняемые похитили 4 картины художника Исаака Левитана, имеющих особую научную, культурную и художественную ценность, общей стоимостью более 180 миллионов рублей (примерно 3 млн. долларов). В ходе расследования уголовного дела эти картины возвращены музею.





В августе 2013 года из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области обвиняемые похитили картину художника Шишкина «Лес. Ели», стоимостью более 66 миллионов 110 тысяч рублей, которая имеет особую историческую, культурную и художественную ценность, а также работы художников Константина Коровина «Рыболов», стоимостью 150 тысяч рублей и Станислава Жуковского «Первый снег», стоимостью 90 тысяч рублей.





Преступников задержали в ноябре 2016 года, когда они пытались совершить очередной разбой. В отношении сотрудников ДПС, оказавшихся в месте преступления, один из обвиняемых произвел выстрел из автоматического оружия.





Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемые признали полностью и заключили досудебное соглашение.





В ходе расследования уголовного дела следователи изъяли 15 единиц огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, револьверы, пистолет-пулемет), большое количество боеприпасов.





Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ.