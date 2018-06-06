Фура въезжала в Беларусь из Латвии через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина». По документам в ней белорусскому получателю везли хребты и головы форели, а также куски мороженного лосося.





Однако при осмотре грузового отсека таможенники обнаружили, что кроме упомянутого груза в фуре перевозили еще почти 3 тонны филе форели. На это филе какие-либо сопроводительные документы отсутствовали.



