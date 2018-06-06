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Неплохой улов: три тонны контрабандной форели выловила Витебская таможня

Среди хребтов и голов контрабандисты пытались ввезти в Беларусь из Евросоюза три тонны филе форели.

Фура въезжала в Беларусь из Латвии через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина». По документам в ней белорусскому получателю везли хребты и головы форели, а также куски мороженного лосося.

Однако при осмотре грузового отсека таможенники обнаружили, что кроме упомянутого груза в фуре перевозили еще почти 3 тонны филе форели. На это филе какие-либо сопроводительные документы отсутствовали.

В результате товар предварительной оценочной стоимостью более 29 000 рублей был задержан. Таможня начала административный процесс по признакам совершения правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.5 КоАП. Нарушителю грозит наложение штрафа в размере 30% от стоимости товара, передает vitebsk.cc

14:20 06/06/2018






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