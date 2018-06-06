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И снова Зыбицкая: пьяные работники бара "прогулялись" по чужим машинам

"По горячим следам" в Минске задержаны хулиганы, которые повредили 5 автомобилей.

3 июня около 12 часов в милицию поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что по ул. Левкова двое неизвестных бегают по капотам автомобилей.

«Мо горячим следам» столичной милиции удалось задержать злоумышленников. Ими оказались двое работников одного из столичных заведений по ул. Зыбицкая.

Задержанные пояснили, что после тяжелой рабочей ночи решили отдохнуть: выпили, а затем поехали домой. Парни оказались настолько пьяны, что по пути домой на ул. Левкова запрыгнули на капоты машин и пробежались по близстоящим автомобилям. 

Своими действиями они повредили капоты пяти машин, причинив тем самым имущественный вред их владельцам.


Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 («Хулиганство»), по которому парням грозит арест или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.

13:52 06/06/2018






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