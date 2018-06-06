СК завершил расследование дела в отношении "черных риелторов" из Минска
Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с куплей-продажей жилых помещений.
По данным следствия, 49-летний житель Минска с 2010 по 2016 год создал организованную группу, в составе которой путем обмана 23 граждан завладел денежными средствами в размере более 1,27 миллиона рублей под предлогом совершения сделок с квартирами или домами в столице и Минской области.
Установлено, что соучастниками в противоправной деятельности являлись 57-летний и 42-летний мужчины. На них руководитель возлагал обязанности по подысканию желающих приобрести недорогое жилье в Минске, а также собственников квартир, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг и не осуществивших их приватизацию.
Обвиняемые обещали потерпевшим оказать содействие за вознаграждение в два раза меньшее стоимости услуг риелторов. Позиционировали они себя знатоками рынка жилья с обширной базой и связями, однако работавшими как физические лица.
Для создания образа надежного делового партнера организатор зачастую назначал встречи в своем кафе. Потенциальным покупателям демонстрировались квартиры по заданным характеристикам. При этом помещения были съемными либо с обременениями, препятствовавшими их реализации.
После получения аванса в размере от 10 до 50 тысяч рублей мужчины прерывали общение, ссылаясь на различные трудности по оформлению документов. Под угрозой обращения в правоохранительные органы возмещалось до 1/3 взноса.
С владельцами «проблемных» квартир обвиняемые вступали в доверительные отношения и убеждали продать жилье взамен на другое за пределами Минска с доплатой. Накануне сделки по отчуждению недвижимого имущества в пользу подставных лиц привозились спиртные напитки. Также для упрощения процедуры фигуранты склоняли продавцов к заключению фиктивных браков.
Последующая перепродажа квартир добросовестным покупателям проводилась через агентства недвижимости.
Следствием установлено, что во время заключения сделки один из потерпевших находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту в адрес РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.
По решению суда данная государственная регистрация договора купли-продажи признана недействительной.
В итоге пострадавшие оставались без жилья либо им предоставлялись помещения в сельских населенных пунктах. Разница стоимостей с вычетом расходов и комиссии не возвращалась.
Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе расследования к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых: 16 объектов недвижимости, 5 транспортных средств, денежные средства и иные ценности, общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей.
Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.
13:39 06/06/2018
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