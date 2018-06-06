По данным следствия , 49-летний житель Минска с 2010 по 2016 год создал организованную группу, в составе которой путем обмана 23 граждан завладел денежными средствами в размере более 1,27 миллиона рублей под предлогом совершения сделок с квартирами или домами в столице и Минской области.





Установлено, что соучастниками в противоправной деятельности являлись 57-летний и 42-летний мужчины. На них руководитель возлагал обязанности по подысканию желающих приобрести недорогое жилье в Минске, а также собственников квартир, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг и не осуществивших их приватизацию.





Обвиняемые обещали потерпевшим оказать содействие за вознаграждение в два раза меньшее стоимости услуг риелторов. Позиционировали они себя знатоками рынка жилья с обширной базой и связями, однако работавшими как физические лица.





Для создания образа надежного делового партнера организатор зачастую назначал встречи в своем кафе. Потенциальным покупателям демонстрировались квартиры по заданным характеристикам. При этом помещения были съемными либо с обременениями, препятствовавшими их реализации.





После получения аванса в размере от 10 до 50 тысяч рублей мужчины прерывали общение, ссылаясь на различные трудности по оформлению документов. Под угрозой обращения в правоохранительные органы возмещалось до 1/3 взноса.









С владельцами «проблемных» квартир обвиняемые вступали в доверительные отношения и убеждали продать жилье взамен на другое за пределами Минска с доплатой. Накануне сделки по отчуждению недвижимого имущества в пользу подставных лиц привозились спиртные напитки. Также для упрощения процедуры фигуранты склоняли продавцов к заключению фиктивных браков.





Последующая перепродажа квартир добросовестным покупателям проводилась через агентства недвижимости.





Следствием установлено, что во время заключения сделки один из потерпевших находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту в адрес РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.





По решению суда данная государственная регистрация договора купли-продажи признана недействительной.





В итоге пострадавшие оставались без жилья либо им предоставлялись помещения в сельских населенных пунктах. Разница стоимостей с вычетом расходов и комиссии не возвращалась.





Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе расследования к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых: 16 объектов недвижимости, 5 транспортных средств, денежные средства и иные ценности, общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей.





Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.