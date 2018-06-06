Крокодил разорвал пастора во время крещения
Крокодил убил протестантского пастора, проводившего церемонию крещения у озера на юге Эфиопии.
Об этом передает ВВС.
Пастор Дочо Эшете проводил церемонию с участием 80 человек на озере Абая в округе Меркеб Табия в Арба-Минче.
Очевидцы и представители полиции сообщили, что крокодил выпрыгнул из воды во время церемонии и напал на священнослужителя.
Смерть пастора Дочо последовала после того, как крокодил разорвал ему спину и конечности.
13:21 06/06/2018
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