Крокодил разорвал пастора во время крещения

Об этом передает ВВС.





Пастор Дочо Эшете проводил церемонию с участием 80 человек на озере Абая в округе Меркеб Табия в Арба-Минче.





Очевидцы и представители полиции сообщили, что крокодил выпрыгнул из воды во время церемонии и напал на священнослужителя.





Смерть пастора Дочо последовала после того, как крокодил разорвал ему спину и конечности.

