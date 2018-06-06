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Опасные забавы шкловских школьниц: две девочки забрались на опору моста

Юные шкловские любители адреналина облюбовали для своих опасных развлечений опоры местного моста, сообщает издание 6tv.by.

В частности, в объектив фотокамеры попали две школьницы, устроившиеся на опоре и что-то разглядывающие на смартфоне. Возможно, только что сделанное селфи.


Подобные забавы лишь кажутся безобидными неопытной молодежи. К примеру, недавно в Гомеле среди школьников распространилась мода гулять по парапету, отделяющему набережную от реки. Закончилось это трагедией. Школьник упал с парапета в воду, его вытащили в бессознательном состоянии. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней, не приходя в сознание, мальчик умер.

12:18 06/06/2018






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