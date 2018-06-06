В частности, в объектив фотокамеры попали две школьницы, устроившиеся на опоре и что-то разглядывающие на смартфоне. Возможно, только что сделанное селфи.









Подобные забавы лишь кажутся безобидными неопытной молодежи. К примеру, недавно в Гомеле среди школьников распространилась мода гулять по парапету, отделяющему набережную от реки. Закончилось это трагедией. Школьник упал с парапета в воду, его вытащили в бессознательном состоянии. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней, не приходя в сознание, мальчик умер.