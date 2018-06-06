В Казахстане белорусский дальнобойщик сбил 9 верблюдов

Виталий, приславший ролик на редакционный Viber 8 029 689 88 93, отметил, что видео снимал его коллега: "Водитель - белорус. Если присмотреться, вверху кабины видно название перевозчика - WestTransLine".

Во второй части видео мы убрали звук из-за эмоциональных нецензурных выражений двух водителей.





- Вот тебе и езда. Ни за что пацан попал, да? - говорит один из водителей.





- Да, и скотину жалко, - говорит другой.





- Конечно жалко. Причем не одна же тут. Девять штук завалил...





Сегодня еще один водитель, пожелавший остаться анонимным, прислал abw.by видео последствий ДТП. По его словам, это произошло неделю-две назад в ночное время. На видео (осторожно - ненормативная лексика!) видно, что грузовик действительно принадлежит компании WestTransLine.