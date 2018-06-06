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В Казахстане белорусский дальнобойщик сбил 9 верблюдов

Среди дальнобойщиков распространяется видео из Казахстана, на котором дальнобойщик сбил сразу 9 верблюдов.

Виталий, приславший ролик на редакционный Viber 8 029 689 88 93, отметил, что видео снимал его коллега: "Водитель - белорус. Если присмотреться, вверху кабины видно название перевозчика - WestTransLine".


За комментарием abw.by обратился в компанию WestTransLine, однако там оперативно не смогли прокомментировать видео, посоветовав обратиться письменно. К слову, известно, что компания имеет свое представительство в том числе и в Казахстане (г. Караганда).

Во второй части видео мы убрали звук из-за эмоциональных нецензурных выражений двух водителей. 

- Вот тебе и езда. Ни за что пацан попал, да? - говорит один из водителей.

- Да, и скотину жалко, - говорит другой.

- Конечно жалко. Причем не одна же тут. Девять штук завалил...

Сегодня еще один водитель, пожелавший остаться анонимным, прислал abw.by видео последствий ДТП. По его словам, это произошло неделю-две назад в ночное время. На видео (осторожно - ненормативная лексика!) видно, что грузовик действительно принадлежит компании WestTransLine.


"Могу точно сказать, что автомобиль сейчас находится в ремонте. А что касается верблюдов, то просто ночью холодно, они ложатся на асфальт, греются. Вроде как водителя ослепила встречная машина, он не смог их заметить. Конечно, это вина владельца скотины", - рассказал читатель.

Также у нас появилось еще одно видео последствий ДТП. Как отмечают коллеги водителя, в ДТП он не пострадал.

13:14 06/06/2018






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