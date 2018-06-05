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В Вилейке осудили пенсионерку. Она соврала милиции, что ее пытались изнасиловать

Суд Вилейского района 31 мая приговорил 68-летнюю жительницу одной из деревень к году «домашней химии» за заведомо ложный донос о попытке изнасилования.

Подробности странного дела сообщает Край.by.

— В марте пенсионерка в своем доме распивала спиртные напитки с двумя мужчинами. В процессе застолья один из них уснул. Хозяйка пыталась разбудить гостя, но безуспешно. Тогда женщина решила вызвать милицию, чтобы правоохранители выпроводили собутыльника из ее дома. Как пояснила обвиняемая, чтобы сотрудники приехали быстрее, она по телефону сказала дежурному, что мужчина ее домогался, пытался изнасиловать, порвал одежду, но ей удалось спастись, — рассказал заместитель прокурора Вилейского района Андрей Жуковский.

По словам Андрея Жуковского, когда наряд милиции прибыл на место, «насильник», который моложе «потерпевшей», продолжал мирно спать, а заявительница призналась: никакого покушения на ее честь не было. Это подтвердил и второй, неспавший гость пенсионерки.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением в тяжком преступлении.

По приговору суда обвиняемую будут также принудительно лечить от алкоголизма.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь заведомо ложным доносом считается не только письменное ложное заявление о совершенном преступлении, но и устное в правоохранительные органы, в том числе, сделанное по телефону.

12:54 06/06/2018






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