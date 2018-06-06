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Мужчина украл камеру видеонаблюдения. Его поймали благодаря видео с этой же камеры

Кража произошла ночью в Новогрудке.

32-летний местный житель находился возле одного из городских магазинов. Вдруг он заметил на стене камеру видеонаблюдения и присвоил ее. Вот только мужчина, видимо, не очень разбирается в технологиях и не понимает принцип действия камеры, которая записала и передала на компьютер все, что происходило. Благодаря видео милиционеры быстро нашли преступника.

В результате возбудили уголовное дело по статье «Кража».

по инф. uvd.grodno.by
12:23 06/06/2018






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