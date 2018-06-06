32-летний местный житель находился возле одного из городских магазинов. Вдруг он заметил на стене камеру видеонаблюдения и присвоил ее. Вот только мужчина, видимо, не очень разбирается в технологиях и не понимает принцип действия камеры, которая записала и передала на компьютер все, что происходило. Благодаря видео милиционеры быстро нашли преступника.





В результате возбудили уголовное дело по статье «Кража».