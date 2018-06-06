Под Гродно уничтожают ценный лес ради расширения кладбища

Как рассказала «Белсату» жительница агрогородка Путришки Светлана Бозырь, конфликт с властями Гродно из-за расширения кладбища и вырубки леса начался еще более 20 лет назад. На месте устаревшего питомника растений открыли кладбище «Аульс», которое с течением времени начали расширять в сторону агрогородка.





Территория питомника закончилась, и началось наступление на лес, который жители деревни в те годы отстояли, а власти письменно заверили, что работы прекращены и продолжаться не будут. Однако оказалось, что власти проблему не решили.





По другую сторону кладбища – поле, которое по бумагам является промышленной зоной. Однако местные власти решили, что кладбище надо расширять именно в направлении агрогородка. На ближайшей улице находится более 30 домов, жители берут воду из колодцев и собственных скважин. При этом вырубаются ценные вековые дубы.









«Нам власти ничего не объясняют, лесхоз отдал такое богатство жилищно-коммунальному хозяйству под вырубку. Это более 23 гектаров дубравы. У нас вопрос: может ли настоящий хозяин просто отдать лесопарковую зону 1 категории защитности для других целей – вырубки ценного дерева под захоронения?» – говорит Светлана Бозырь.





Согласно Лесному кодексу такая лесопарковая зона не подлежит вырубке, а только обновлению и сохранению. Более того, она является единственным защитным щитом от промышленной зоны «Аульс» и химического гиганта «Гродно Азот».





ООО «Гродно Азот»





«В Инспекции охраны природы и растительного мира на наши письма об экологической угрозе и угрозе жизни и здоровью жителей реагируют очень спокойно, заботясь только об умерших. Нам пишут, что дубы продаются с аукциона. Один кубометр дуба стоит 150 рублей, сосны – 66. Так куда идут деньги? Районное богатство распродается, деньги забирает город, а жители ул. Фестивальной будут жить возле кладбища, смотреть на кресты и пить ядовитую воду?» – возмущается Светлана.





Нарушения законодательства нет?









Пока что работники ЖКХ спилили и выкорчевали 5 гектаров леса из 24.





«Все, что мы делаем – вполне законно, – объясняет один из работников вырубки. – Мы просто делаем свою работу по заказу ЖКХ. Через месяц здесь закончится место для кладбища, и хоронить будет негде. А мы проводим обычную вырубку. Здесь нет никакого щита. И когда это место закончится, горисполком будет решать, что делать. А то, что люди боятся, будто бы вода к ним пойдет? Не пойдет. Там же водоотвод будет. Пусть успокоятся. И так поразбрасывали по лесу куски заточенной арматуры. Восемь колес уже пришлось поменять! Так это же техника, а если бы человек покалечился?»