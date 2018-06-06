Только за последнюю неделю сразу два человека обратились за помощью к правозащитникам с одинаковыми проблемами. Получили повреждения во время выполнения трудовых обязанностей, а наниматель категорически отказывается признавать травмы рабочими, передает "Белсат"





Показательный случай слесаря ​​РУП «Минскэнерго» Александра Рогалевича. Вместе с коллегой он вывозил коляски с мусором. И вдруг потерял сознание. При падении сломал руку в плечевом суставе. Перелом оказался очень сложным, теперь у Александра практически не действует правая рука, ему приходится переучиваться быть левшой.





«В больницу к нам приезжали представители государственной инспекции по охране труда. Они брали у меня объяснения, как, что и где происходило. Я им объяснил, что это произошло на работе – мы убирали мусор. В связи с этим они составили акт о нерабочей травме. А уже когда мне дали вторую нерабочую группу, я оказался дома. Меня, получается, с работы уволили, и все», – говорит Александр Роголевич.





Уволили – и забыли. Руководство «Минскэнерго» отказывается признавать травму Рогалевича рабочей. И такая ситуация не единственная. Василий Романович развозил питьевую воду жителям деревень в Молодечненском районе. Его жестоко избили, в больнице травму оформили как рабочую, однако у руководства Молодечноводоканала было другое мнение.





«Пошел я сдавать больничный. И в бухгалтерии поинтересовался насчет страховки: застраховало ли предприятие сотрудников от этих травм? И там я узнаю, что застраховало, но мне ничего не будет. Я спрашиваю – почему? – А потому что у вас бытовая травма. Я говорю, как бытовая? Посмотрите больничный! Там же написано –производственная. А что больничный? Инженер по ТБ принес акт», – говорит Василий Романович.





Получается, что на государственных предприятиях все хорошо, пока все хорошо. Как утверждают специалисты, наниматели часто пытаются заставить сотрудников подписывать документы о том, что их травмы являются не производственными, только бытовыми.





«У нас считается, что травма на производстве – это что-то необычное, это плохо. Придут комиссии, будут рассматривать, разбираться, и это никому не нужно. Госинспекция по труду иногда даже не выезжает на место. Там инспектор бумажки посмотрел, вызвал человека, подмахнул их, и все. И на этом все заканчивается. И многие этого не знают», – говорит инспектор РЭП Юрий Беляков.





Этим и пользуются недобросовестные работодатели. Теперь же дело Александра Рогалевича будут рассматривать в суде. Василий Романович также готовит судебный иск. Однако, как отмечают эксперты, такие суды обычно тянутся долго.





«Сейчас мне только три килограмма можно поднимать. Я дома не могу ничего сделать! Мне косить – вон в деревне дом. Ничего не могу! Я все обошел эти структуры государственные и нигде правды не добился, честно говоря. Чтобы как-нибудь справедливость найти, вот что!» – говорит Василий Романович.





За справедливостью люди и обратились в организацию «Правовая помощь населению». Теперь все их надежды – только на опытность правозащитников и объективность судов.