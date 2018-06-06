Жировки с июня будут с QR-кодом. Как и зачем его использовать?

Об особенностях нововведения рассказали в ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» и в РУП «Белпочта», сообщает БЕЛТА.





QR-код — это квадратное изображение, в котором с помощью специального алгоритма зашифрована определенная информация. Это могут быть платежные реквизиты, ссылка на сайт или обычный текст. Буквы «QR» означают «Quick Response», то есть «быстрый отклик». Быстр он потому, что смартфон или сканер может за секунду считать с него информацию или перейти по ссылке.









Для оплаты коммунальных услуг можно будет, запустив мобильное банковское приложение, поднести камеру телефона к QR-коду на небольшое расстояние, но не вплотную. Считывание и расшифровка произойдут автоматически. После этого на экране появится лицевой счет, поля для ввода показаний приборов учета воды. Затем, следуя указаниям, останется нажать на виртуальную клавишу «Оплатить», и платеж будет совершен.





В настоящее время возможность оплаты с помощью QR-кода предоставляют своим клиентам Белинвестбанк и БТА-Банк. Другие банки уже рассматривают возможность соответствующей доработки своих мобильных приложений.





Как пояснила советник председателя правления ЕРИП Ульяна Захарова, это новшество не является революционным изменением привычных способов оплаты. Оно лишь ускоряет этот процесс. «Сокращается количество шагов. Этот метод будет особенно удобным для новых пользователей приложений при совершении первых платежей или для тех, кто оплачивает коммунальные услуги, например, за родственников. Теперь не нужно будет искать услугу в дереве ЕРИП и вводить цифры лицевого счета, достаточно просто отсканировать код. Надеемся, что в скором времени все пользователи мобильного банкинга смогут воспользоваться этой технологией», — сказала она.





Начиная с июня возможность оплаты коммунальных услуг по QR-коду предоставят и некоторые почтовые отделения Минска. Со временем их количество по всей Беларуси будет увеличиваться. В отделениях предполагается оснащение соответствующим оборудованием как минимум одного рабочего места. Для оплаты нужно будет предоставить извещение с кодом, оператор с помощью сканера считает зашифрованную в нем информацию и обработает платеж. «Этот сервис позволит сократить время обслуживания клиентов. У оператора нет необходимости вводить каждый раз лицевой счет клиента при приеме платежей за коммунальные услуги», — отметили в «Белпочте».QR-код считывается и с экрана монитора, что будет удобным при оплате извещений, поступивших на электронный ящик. Существует три способа их распространения: на бумаге, в электронном виде, возможно совмещение этих вариантов. Чтобы жировки приходили на электронный ящик, необходимо обратиться в расчетно-справочный центр по месту жительства и написать соответствующее заявление.





Возможность использования нового механизма оплаты прорабатывалась с ноября 2017 года. «Мы задумались над тем, как в целом сделать поиск услуги в дереве ЕРИП удобнее. Продумывали разные способы и обратили внимание на эту международную технологию. Разработали и в декабре прошлого года утвердили свой стандарт для финансовых платежей на базе международного стандарта EMV», — рассказала Ульяна Захарова.





Сегодня более 50 поставщиков услуг предоставляют возможность оплаты через QR-коды. Среди них кафе, школы танцев, агроусадьбы, организации по предоставлению ИТ-услуг, автошколы, учебные центры, курсы иностранных языков. «Любой подключенный к ЕРИП поставщик услуг может бесплатно скачать этот код на нашем сайте и предлагать клиентам оплачивать услуги с его помощью. Одним из первых эту возможность начало активно использовать Брестское кадастровое агентство», — отметила советник председателя правления ЕРИП.





Эксперты утверждают, что использование новой технологии имеет большие перспективы. Ее можно реализовать даже в банкоматах. «На данном этапе сделали акцент на оплате жилищно-коммунальных услуг, чтобы максимально популяризировать использование QR-кода. Лучший способ привыкнуть к новому явлению — это увидеть возможность его использования в привычных вещах», — резюмировала Ульяна Захарова.