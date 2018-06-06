Газета "Наша ніва" целиком перешла в интернет

Редакция объясняет свое решение тем, что смогла успешно "адаптироваться к новой эпохе" — в мае сайт издания посетили 475 тысяч пользователей, которые прочитали 7,1 млн страниц. В другие месяцы цифры бывают большие вдвое. "Это несравнимо с аудиторией бумажной газеты, — пишет редакция. — В дальнейшем печатании ее не осталось практического смысла".



