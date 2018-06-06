Газета "Наша ніва" целиком перешла в интернет
Остановлен регулярный выход бумажной газеты "Наша ніва". Она продолжит существование только в интернете как портал nn.by.
Редакция объясняет свое решение тем, что смогла успешно "адаптироваться к новой эпохе" — в мае сайт издания посетили 475 тысяч пользователей, которые прочитали 7,1 млн страниц. В другие месяцы цифры бывают большие вдвое. "Это несравнимо с аудиторией бумажной газеты, — пишет редакция. — В дальнейшем печатании ее не осталось практического смысла".
Газета "Наша ніва" начала выходить в 1906 году в Вильне и сыграла значительную роль в белорусском возрождении в начале ХХ века. В 1991 году ее выход восстановил Сергей Дубовец. С 1996-го газета издавалась в белорусской столице, передает "Еврорадио".
09:35 06/06/2018
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