Названы белорусские сайты, которые делают интернет человечнее

Никаких трендов, мыслей вслух и жалоб на жизнь. Только полезные, необычные и просто очень добрые проекты. Пока представлены 10 сайтов — наверняка, о многих вы услышите впервые. Среди них - сайт 115 бел, petitions.by, vouk.by и другие, пишет marketing.by





Все проекты выбраны после беседы с более чем 200 журналистами, бизнесменами, блогерами.





Ресурс очень простой: вы можете познакомиться с проектами, отдать наиболее понравившемся свои голоса, а главное — отправить свои любимые сайты организатором. Они обещают рассматривать все заявки и добавлять наиболее интересные на “Дбай”.





Зачем голосование? В “Дбай” нет никакой соревновательности. Организаторы просто хотят дать возможность поддержать то, что вам близко. Также проекты, которые найдут наибольший отклик, будут размещаться бесплатно на серверах hoster.by.





“Информационное пространство становится таким плотным, что некоммерческим проектам становится очень трудно заявить о себе, — прокомментировал идею проекта генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Мы хотим немного помочь и им, и себе. Ведь в мире только и разговоров, что о море из искуственного интеллекта, интернете вещей и фейковых новостях. Пора вспомнить о том, что еще далеко не все результаты “естественного” интеллекта нашли свое применение. Если хотя бы один человек вместо того чтобы писать очередной комментарий под новостью поддержит на “Дбай” какой-либо проект или даже решится сделать свой собственный — это будет наша большая победа”.