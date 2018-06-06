В Жодино пьяный супруг убил жену и попытался покончить с собой

Трагедия произошла в Жодино утром в понедельник, 4 июня, информирует Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области, пишет "Комсомольская правда"





В милицию позвонили жители многоэтажки, сказали, что из одной из квартир доносятся женские крики. Прибывшие правоохранители попасть в квартиру сами не смогли: дверь оказалось запертой, за ней – тишина.





Вскоре подъехала дочь хозяйки злосчастной квартиры и открыла металлическую дверь своим ключом, за ней была вторая деревянная, она была выбита.









В квартире на балконе правоохранители обнаружили истерзанное тело 66-летней женщины. В квартире также находился пьяный 68-летний супруг женщины, он также был изрезан, но раны – характерные для попытки суицида. Его задержали по подозрению в убийстве жены, на допросе жодинец признался, что в пылу ссоры пырнул женщину ножом. Ранее мужчина был судим и из-за злоупотребления алкоголем ограничен судом в дееспособности.





Идет следствие, проводятся экспертизы, предполагаемые орудия преступления: нож и молоток.