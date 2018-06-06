Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Жодино пьяный супруг убил жену и попытался покончить с собой

Милицию вызвали соседи из-за криков о помощи.

Трагедия произошла в Жодино утром в понедельник, 4 июня, информирует Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области, пишет "Комсомольская правда".

В милицию позвонили жители многоэтажки, сказали, что из одной из квартир доносятся женские крики. Прибывшие правоохранители попасть в квартиру сами не смогли: дверь оказалось запертой, за ней – тишина.

Вскоре подъехала дочь хозяйки злосчастной квартиры и открыла металлическую дверь своим ключом, за ней была вторая деревянная, она была выбита.


В квартире на балконе правоохранители обнаружили истерзанное тело 66-летней женщины. В квартире также находился пьяный 68-летний супруг женщины, он также был изрезан, но раны – характерные для попытки суицида. Его задержали по подозрению в убийстве жены, на допросе жодинец признался, что в пылу ссоры пырнул женщину ножом. Ранее мужчина был судим и из-за злоупотребления алкоголем ограничен судом в дееспособности.

Идет следствие, проводятся экспертизы, предполагаемые орудия преступления: нож и молоток.

08:51 06/06/2018






Загрузка...


Блоги
Яўген Васьковіч
Часы мяняюцца. Ідэалогіі перашкаджаюць грамадству
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Хатынь
Александр Федута
Скандал за копейки
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча(Ч.2-я).
Владимир Подгол
«Бессмертный полк» убийственен для Лукашенко
Игорь Масловский
Тысячелетие в долг. Часть 2
Игорь Драко
Білоруські друзі України, з Бабченком вас!
Антон Астаповіч
Круглы стол па Старому замку


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё