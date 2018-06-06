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Прокуратура рассказала, как гродненские военные «учили» резервистов

Прокуратура Гродненской области выявила нарушения при исполнении законодательства о порядке прохождения службы в резерве в соединениях и воинских частях Западного оперативного командования Вооруженных Сил. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры.

В частности, при пропуске резервистами занятий должностные лица соединений и воинских частей неправомерно засчитывали учебные часы в срок службы, а также при присвоении воинских званий. Резервистам, проходившим подготовку по военно-учетным специальностям и воинским должностям «командир отделения», в нарушение требований законодательства пропущенные учебные часы засчитывались в срок выслуги. Очередные воинские звания после этого присваивались необоснованно.

Кроме того, в воинских соединениях не были определены порядок проведения межсборовых учебных занятий с не прошедшими по уважительным причинам полный курс обучения резервистами, а также продолжительность отработки ими учебных вопросов.

«Прокуроры установили недостатки при планировании и организации обучения резервистов. Выявили упущения в работе по поддержанию и укреплению воинской дисциплины», — отмечается в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура Гродненской области опротестовала противоречащие законодательству приказы командиров, внесла командующему войсками Западного оперативного командования представление, в котором потребовала устранить вскрытые нарушения.

08:45 06/06/2018






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