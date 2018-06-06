Более ста человек утонули в Беларуси с начала года, из них почти половина - за май
Более ста человек утонули в Беларуси за 2018 год.
"На 4 июня утонули 102 человека, из них 8 несовершеннолетних", - сообщил председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев на пресс-конференции во вторник в Минске.
При этом он подчеркнул, что только за май на воде погибло 45 человек.
А.Игамбердиев подчеркнул, что это "тревожная обстановка". По его словам, одна из причин трагедий – купание в местах для этого не предназначенных: мелиоративных каналах, техводоемах.
08:37 06/06/2018
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