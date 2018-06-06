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Авиация сбросила на горящий лес в Чернобыльской зоне 100 тонн воды

По состоянию на 00:00 6 июня наблюдается пожар отдельными очагами на общей площади около 6 га. Радиационный фон находится в пределах нормы.

К тушению пожара в Чернобыльской зоне привлечены самолеты, которые сбросили почти 100 тонн воды, сообщает пресс-служба ГСЧС. 

"Авиацией ГСЧС осуществлено 25 сбросов (98 тонн) из них самолетами АН-32П совершено 8 сбросов воды (64 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны). Силы и средства сосредоточены в районе с. Копачи", – говорится в сообщении.

 
Отмечается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.
 
"По состоянию на 00:00, наблюдается пожар отдельными очагами на общей площади около 6 га. В настоящее время ситуация контролируемая. К тушению пожара привлечены 27 ед. тех. и 130 чел., из них от ГСЧС 14 ед. тех. и 96 чел., от ГП Чернобыльская пуща 13 ед. тех. (из них 3 трактора) и 34 чел.", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 5 июня в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

08:26 06/06/2018






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