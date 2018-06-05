Чтобы «вписаться» в требуемую цену, в столовой снижали количество мяса или рыбы в порции — вместо 75—100 граммов клали 50.





Нарушения выявлены не только в Барановичах, но и в других вузах страны.





По результатам проверок по стране было объявлено более 50 выговоров и замечаний, шесть работников общепита уволены, многих лишили премии. Вузам-нарушителям направлены рекомендации и дан срок на исправление недостатков.







