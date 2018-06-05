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Цыган из Могилева держал нескольких человек в сарае и принуждал к попрошайничеству

24-летний мужчина задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело за вымогательство.

Цыган держал несколько человек в сараях на своем подворье. От 27-летней местной жительницы он потребовал тысячу долларов, если она хочет освободиться. Кроме того, он требовал и у родственников потерпевшей выкуп, объяснив, что это «компенсация за ее содержание», сообщает могилевская милиция.

В ходе обыска по месту жительства обвиняемого изъяты инвалидные коляски, плакат с просьбой о помощи на лечение больных детей, пишет "Наша Нива".


По оперативной информации, обвиняемый в течение полугода принуждал граждан к попрошайничеству на территории Могилева, а также в Минске, Борисове и Гомеле. С применением физической силы он заставлял просить милостыню возле крупных торговых центров, церквей, подземных переходов и в других общественных местах.


Ежедневно работали два-три человека, которые собирали около 100 рублей в день. Эти деньги обвиняемый забирал себе, а пострадавших обеспечивал только едой.


Методы часто менялись: кто-то собирал деньги «на лечение больных детей», а кто-то просил милостыню в инвалидной коляске. Содержались пострадавшие в сараях и пристройках. Мужчина в настоящее время находится под стражей. 

21:41 05/06/2018






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